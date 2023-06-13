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Юрий Башмет рассказал о своей академии на «Тавриде-арт»

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Фото: Официальный сайт арт-кластера «Таврида»
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Народный артист СССР Юрий Башмет откроет «Академию Юрия Башмета» в рамках Академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида». Об этом он рассказал «Известиям».

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«Бывать летом на «Тавриде» для меня уже хорошая многолетняя традиция. Здесь всегда царит атмосфера творчества, поиска, каждый сантиметр буквально насыщен искусством. Приезжают очень интересные творческие ребята, кто-то уже чего-то добился, кто-то еще в поиске, но обязательно найдет свое призвание. Чего мы только ни делали за эти годы! И концерт проводили на стройплощадке, когда корпуса академии только строились, и на берегу моря выступали, и играли музыку совсем молодых композиторов», — поделился артист.

Он отметил, что «Таврида-арт» — всегда что-то новое: новые идеи, необычные истории, эксперименты. Академию, или, как ее называют, Университет Тавриды, долго ждали и старались помогать всем для воплощения в жизнь этого уникального замысла.

Образовательный интенсив маэстро пройдет с 16 по 23 июля.

«Мы соберем традиционно оркестр Тавриды, но на смене будут еще молодые композиторы, дирижеры, звукорежиссеры. Таврида — это такой сплав талантливых молодых ребят. И мне всегда интересно смотреть, как они начинают общаться, разговаривать на профессиональные темы, дружить, создавать что-то новое», — подытожил Юрий Башмет.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 13 июня, в 10:00

«Мы стоим на пороге новой эры в искусстве»

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