Юрий Башмет рассказал о своей академии на «Тавриде-арт»

Народный артист СССР Юрий Башмет откроет «Академию Юрия Башмета» в рамках Академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида». Об этом он рассказал «Известиям».

«Бывать летом на «Тавриде» для меня уже хорошая многолетняя традиция. Здесь всегда царит атмосфера творчества, поиска, каждый сантиметр буквально насыщен искусством. Приезжают очень интересные творческие ребята, кто-то уже чего-то добился, кто-то еще в поиске, но обязательно найдет свое призвание. Чего мы только ни делали за эти годы! И концерт проводили на стройплощадке, когда корпуса академии только строились, и на берегу моря выступали, и играли музыку совсем молодых композиторов», — поделился артист.

Он отметил, что «Таврида-арт» — всегда что-то новое: новые идеи, необычные истории, эксперименты. Академию, или, как ее называют, Университет Тавриды, долго ждали и старались помогать всем для воплощения в жизнь этого уникального замысла.

Образовательный интенсив маэстро пройдет с 16 по 23 июля.

«Мы соберем традиционно оркестр Тавриды, но на смене будут еще молодые композиторы, дирижеры, звукорежиссеры. Таврида — это такой сплав талантливых молодых ребят. И мне всегда интересно смотреть, как они начинают общаться, разговаривать на профессиональные темы, дружить, создавать что-то новое», — подытожил Юрий Башмет.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 13 июня, в 10:00

«Мы стоим на пороге новой эры в искусстве»