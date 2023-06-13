«Известия» побывали у артиллеристов под Горловкой и узнали о боевой обстановке
На донецком направлении идут позиционные бои — под Горловкой пресечены отдельные попытки вооруженных формирований Украины (ВФУ) провести разведку боем, отбита крупная попытка наступления. Пока здесь относительно спокойно, но это стратегически важная точка, удар националистов может быть в любой момент. «Известия» побывали у артиллеристов 1-го Донецкого корпуса под Горловкой и узнали, как они защищают город от террористических обстрелов.
Под Горловкой украинские боевики пока не предпринимали крупномасштабных попыток перейти в наступление. Основные бои разворачиваются на других участках фронта. Отдельные попытки врага вести наступательные действия в районе водоводов севернее Горловки успехом не увенчались.
Однако случается, что наши артиллеристы попадают под контрбатарейные артудары — их координаты определяют иностранные комплексы обнаружения. Если на участке есть подобные средства, ответный огонь открывается приблизительно через 4–5 минут. Точности для поражения первыми выстрелами отдельных орудий не хватает, а массированный огонь враг не ведет — ограничивается двумя-пятью снарядами.
«На самом деле всё происходит быстрее. С самого начала у нас обычно уходит две минуты. Естественно, если артиллерия работает по городу, мы делаем всё возможное, чтобы если не уничтожить, то хотя бы ее подавить. Чтобы не стреляли по мирному населению», — рассказал командир орудия Д-20 из 132-й бригады Ник.
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