Конфликт на Украине лишь приближается к пику эскалации, особенно на фоне происходящего контрнаступления украинских войск. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy.

«Меня беспокоит эскалация конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет гораздо более массированным. Ответ России тоже будет неслабым, если у нее хватит сил. Это доведет ситуацию до максимальной напряженности», — приводит его слова издание UrduPoint.

Также Вучич выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, а также добавил, что Белград имеет тесные связи с Москвой и продолжает поддерживать политику по отказу присоединения к антироссийским санкциям.

10 июня украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления. тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что стратегических резервов ВСУ хватит максимум еще на пять или шесть дней, после чего их использование станет бесполезным. При этом ни на одном участке украинские военные не смогли проломить даже первую полосу обороны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» западные намерения мирного урегулирования конфликта при передаче Украине оружия.

В то же время российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.