Женщина и пятилетний ребенок выпали из окна в Саранске

В Саранске после падения с 10-го этажа скончалась женщина. Ее пятилетняя дочь, также выпавшая из окна, госпитализирована и находится в реанимации, о чем сообщили в понедельник, 12 июня, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Мордовия.

«Следственными органами СК России по Республике Мордовия выясняются обстоятельства травмирования ребенка и смерти его матери в результате падения с высоты 10-го этажа», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что ранее в Сети появилась информация о выпавшей из окна высотки 35-летней женщине. До нее внизу оказалась ее малолетняя дочь. Сообщается, что женщина и ребенок находились в квартире одни, отец семейства работает в другом городе.

9 июня стало известно, что в Брянске после падения с девятого этажа погибла семилетняя девочка. Ее мать и отчим ушли на работу и заперли дверь, однако ребенок смог ее открыть и выйти в подъезд. Она скончалась на месте от полученных травм.