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Открытый огонь на заводе «Кварц» в Калининграде потушили

Открытый огонь на заводе «Кварц» в Калининграде потушили

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Фото: Управление МЧС РФ по Калининградской области
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Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе «Кварц» в Калининграде. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Открытое горение было ликвидировано в 21:50 (22:50 мск).

Крыша офисного здания завода «Кварц», расположенного на улице Мусоргского, загорелась вечером 12 июня. Площадь возгорания достигла 1300 кв. м, пишет Life.ru.

В тушении пожара были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники. Из здания эвакуировали 46 человек.

Сведений о пострадавших не приводится, сообщает телеканал «Звезда». Устанавливаются причины произошедшего. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Центрального района Калининграда Денис Ким, сообщает REGNUM.

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