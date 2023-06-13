Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня

Беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву по трассе М-11 «Нева» уже 14 июня. Об этом сообщили в Минтрансе РФ 12 июня.

В проекте «Беспилотные логистические коридоры» участвуют перевозчики ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-Снабжение», передает сообщение ведомства «РИА Новости». Уточняется, что беспилотная доставка грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР).

Так, требования ЭПР гласят, что к эксплуатации на трассе М-11 допускается беспилотный транспорт, который прошел оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП «НАМИ», и который в МВД России отнесли к беспилотным. На данный момент установленные процедуры прошел «КамАЗ».

Минтранс сообщил, что в будущем планируется выход беспилотных грузовиков «Сберавтотех», чья техника прошла сертификацию в НАМИ. При этом подобными разработками занимаются другие компании, которым предстоит пройти сертификацию.

Замглавы министерства Дмитрий Баканов отметил, что Минтранс поддерживает отечественные компании, которые реализуют инновационные беспилотные решения без привлечения бюджетных средств, а также ведомство готово оказывать им содействие.

26 мая беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели «КамАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

В сентябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия является лидером по беспилотному транспорту в мире.

В марте 2022 года правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта. Согласно программе, беспилотные автомобили смогут эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне на улицах Москвы, в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Без присутствия в салоне водителя-испытателя — на территории Иннополиса и инновационного центра «Сколково».