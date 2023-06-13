В Москве трактор разбил машину и скрылся с места ДТП
В Москве тракторист разбил автомобиль и уехал с места ДТП, о чем сообщили «Известиям» в понедельник, 12 июня.
Известно, что авария произошла на Люсиновской улице. На кадрах видно, что тракторист пытался повернуть налево, нарушая правила дорожного движения, и во время маневра зацепил легковую машину. После этого виновник аварии уехал с места ДТП.
В этот же день в Москве на МКАД загорелся грузовик. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших устанавливаются. По предварительным данным, водитель жив.