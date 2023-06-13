При нападении боевиков погибли двое сотрудников сил безопасности Сирии

Двое сотрудников сил внутренней безопасности Сирии погибли при нападении боевиков во время несения службы в городе Наб-эс-Сахр в мухафазе (административно-территориальная единица. — Ред.) Кунейтра, сообщило 12 июня агентство SANA.

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что два лейтенанта сил внутренней безопасности погибли на городской площади, выполняя свой долг, после того, как неизвестные вооруженные люди на мотоцикле открыли по ним огонь из армейской винтовки.

Нападавшие скрылись. Силы внутренней безопасности ведут их розыск, добавили в министерстве.

Ранее, 27 мая, не менее двух сотрудников службы безопасности Сирии погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в их автомобиль. Взрыв произошел в провинциальном центре Дераа, в 110 км к югу от Дамаска.

22 мая, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что один военнослужащий ВС Сирии погиб в провинции Латакия в результате снайперского обстрела боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ).

30 ноября 2022 года Центральное командование армии США рассказало, что главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии был ликвидирован в середине октября. Там отметили, что данная операция была проведена Сирийской свободной армией.

В тот же день агентство Reuters сообщало о ликвидации Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши, который руководил операциями группировки из штаба на одной из ферм в Джасиме.

ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.