Белый дом сообщил о состоянии Байдена после стоматологической операции

Стоматологическая операция для американского президента Джо Байдена прошла без осложнений, сообщила 12 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Подтверждаю: процедура завершена успешно. Президент хорошо себя чувствует и, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером», — сказала она.

Как сообщил ранее лечащий врач президента Кевин О'Коннор, американский лидер 11 июня пожаловался на зубную боль. После обследования было принято решение о проведении срочной операции. Причиной стал пульпит.

Ранее, в конце зимы, Байдену удалили базальноклеточную карциному. В результате вся раковая ткань была успешно удалена с кожи.

16 февраля американский лидер прошел ежегодный медицинский осмотр, по итогам которого его лечащий врач О'Коннор обнародовал отчет о том, что «президент США остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности».

В свою очередь, бывший врач Белого дома, конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон 18 февраля раскритиковал отчет о состоянии здоровья американского лидера. Он призывал «положить конец сокрытию здоровья президента Байдена».