Трамп прибыл во Флориду для ответа на предъявляемые ему 37 пунктов обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Майами в понедельник, 12 июня, чтобы переночевать в отеле Trump National Doral перед посещением зала суда, где ему предъявят федеральное обвинение по 37 пунктам уголовного преступления, пишет CBS News.

Ожидается, что во вторник, 13 июня, кортеж Трампа направится из отеля к зданию федерального суда в Майами. А ночь накануне, по сведениям The New York Times, Трамп с командой адвокатов проведут за последними обсуждениями дела и аргументами защиты.

Как заявлял Трамп Fox News в пятницу, 9 июня, он не признает себя виновным по обвинениям, которые связаны с его предполагаемым неправильным обращением с секретными документами. Сторонники Трампа уже начали выстраиваться в очередь у здания суда, сообщает CBS Miami.

Начальник полиции Майами Мэнни Моралес заявил в понедельник, что город готов к протестам численностью от 5 тыс. до 50 тыс. человек, и призвал демонстрантов любых выступлений придерживаться мирного характера своих заявлений.

Ожидается, что после предъявления обвинения Трамп вернется в свой гольф-клуб «Бедминстер», выступит с речью в 20:15 и проведет сбор средств.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

В тот же день он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

10 июня Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Трамп планирует собрать на свою предвыборную кампанию $2 млн в тот день, когда он явится в суд во Флориде по делу о несанкционированном хранении секретных документов, сообщило издание Politico.