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В Калининграде локализовали пожар на площади 1300 кв. м

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Фото: МЧС РФ
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В Калининграде удалось локализовать пожар площадью 1300 кв. м, о чем сообщила в понедельник, 12 июня, пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Известно, что возгорание произошло на территории бывшего завода «Кварц». В тушении принимают участие 47 сотрудников МЧС, задействовано 11 единиц спецтехники. Сейчас проводится наращивание сил и средств, чтобы ликвидировать пожар.

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Накануне в Санкт-Петербурге на территории бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной произошло возгорание на площади 50 кв. м. Около часа потребовалось огнеборцам, чтобы его потушить. Информации о пострадавших не поступало.

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