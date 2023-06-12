В Калининграде локализовали пожар на площади 1300 кв. м
В Калининграде удалось локализовать пожар площадью 1300 кв. м, о чем сообщила в понедельник, 12 июня, пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
Известно, что возгорание произошло на территории бывшего завода «Кварц». В тушении принимают участие 47 сотрудников МЧС, задействовано 11 единиц спецтехники. Сейчас проводится наращивание сил и средств, чтобы ликвидировать пожар.
Накануне в Санкт-Петербурге на территории бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной произошло возгорание на площади 50 кв. м. Около часа потребовалось огнеборцам, чтобы его потушить. Информации о пострадавших не поступало.