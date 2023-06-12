В США заявили об отсутствии сведений о виновных за подрыв Каховской ГЭС

США не имеют дополнительной информации о том, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник, 12 июня, в ходе совместной с вице-премьером Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

«Что касается дамбы, то у нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно произошло. Мы знаем, что это имеет катастрофические последствия», — ответил он, когда его попросили поделиться данными разведки.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В результате теракта, по обновленным данным на 12 июня, предоставленным врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, всего из региона эвакуировано 7,1 тыс. человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.