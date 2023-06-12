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В США предупредили о риске гибели всех украинцев из-за новой доктрины Байдена

The American Conservative: новая доктрина Байдена может унести жизни всех украинцев
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Фото: Global Look Press/Nathan Howard - Pool via CNP
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Новая стратегия США по конфликту на Украине может привести к гибели всех украинцев. Об этом в понедельник, 12 июня, написал журналист Питер ван Бюрен в материале для The American Conservative.

«На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, [президент США Джо] Байден в частном порядке отвечает, что «потенциально могут умереть все из них», — сказано в статье.

Как утверждает обозреватель, Вашингтон усовершенствовал стратегию по разрешению украинского кризиса. Автор называет ее в статье доктриной Джо Байдена. Она состоит в том, чтобы выжать как можно больше выгоды из конфликта, при этом без активного участия Вашингтона в нем. Еще одной составляющей доктрины является превращение местных властей в марионеток.

Кроме того, в материале говорится, что США не должны обращать особое внимание на человеческие жертвы.

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Ранее, 6 июня, доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции, президент французского аналитического центра Geopragma Каролина Галактерос заявила, что Украина остается марионеткой Запада и НАТО и не имеет для своих союзников политической или экономической ценности. По ее словам, несмотря на громкие заявления о «российской агрессии» и увеличении военной помощи Украине, страны Евросоюза не в состоянии ощутимо повлиять на исход конфликта.

5 июня подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим.

До этого, 13 мая, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада, которая «приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии». Константинов добавил, что западные страны толкают военнослужащих ВСУ на бойню.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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