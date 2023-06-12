В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

В доме на Тверском бульваре в центре Москвы 12 июня произошел пожар. По информации столичного управления МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что на первом этаже жилого дома 28/17 произошла вспышка жировых отложений. До прибытия пожарной бригады около 20 человек самостоятельно эвакуировались. Детали и причины произошедшего устанавливаются.

9 июня в многоэтажке Ижевска загорелись электрические щитки. На момент прибытия спасателей в подъезде было плотное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек и ребенка.