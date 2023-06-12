Хакеры взломали эфиры нескольких радиостанций на Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края в понедельник, 12 июня, сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе.

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что целью провокации является запугивание жителей. В оперштабе напомнили, что достоверную информацию о возможных угрозах могут сообщать только официальные ведомства и государственные органы власти.

Ранее, 5 июня, появились сообщения о взломе радиостанций в нескольких регионах РФ, где транслировалось «экстренное обращение» президента России Владимира Путина. Позднее в тот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства не выступал с обращением по радио. Контроль над вещанием был восстановлен.

В конце февраля на телевидении и радио прозвучала информация о воздушной тревоге. Как пояснили в МЧС, инцидент также произошел в результате взлома серверов местных радиостанций и телеканалов.