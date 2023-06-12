В Южной Корее задержали взобравшегося на 73-й этаж башни Lotte World Tower

Британец попытался взобраться на небоскреб в Южной Корее без страховки, сообщает Guardian. 123-этажная башня Lotte World Tower в Сеуле — пятое по высоте здание в мире, передает телеканал «Известия». Мужчина поднимался по высотке более часа и добрался до 73-го этажа. Полиция заставила его остановиться и войти в здание, после чего британец был арестован.

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