В рамках акции «Россия навсегда» волонтеры раздали ленточки в цветах российского триколора

В Москве прошла патриотическая акция «Россия навсегда». Жителям и гостям столицы волонтеры раздали ленточки в цветах российского триколора, передает телеканал «Известия». Получить символ можно было во многих общественных местах, среди которых ВДНХ, парк Зарядье, а также территория вблизи Большого театра. Всего раздали более 10 тыс. лент.

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