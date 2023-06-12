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СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве в Москве депутата из Югры

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Фото: СК РФ
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Подозреваемый в убийстве депутата Югры Александра Колодича доставлен в подразделение Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

Соответствующее видео опубликовало ведомство. На нем задержанный отвечает на вопросы следователя, в частности он признается в том, что убил Колодича. Мотивом своего поступка подозреваемый назвал ссору с депутатом.

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Тело Колодича нашли утром в понедельник, 12 июня, в подвале его дома в Новой Москве. По основной версии, между ним и рабочим на территории особняка вспыхнула ссора, подозреваемый набросился на 58-летнего депутата и забил его до смерти, а также ранил супругу убитого.

В настоящий момент жена депутата госпитализирована. У 55-летней пострадавшей зафиксированы множественные ножевые ранения, она потеряла много крови, задеты сухожилия и сосуды в области рук. Помимо этого, женщина получила ранение брюшной полости. Супруга Колодича находится на данный момент без сознания, ей переливают кровь и плазму.

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