Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 12 июня, обстреляли точку эвакуации населения в Корсунке Херсонской области, которая больше всего пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Пять минут назад перекресток в Корсунке обстреляли», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Леонтьев уточнил, что никто не пострадал. «Избежали [жертв]. Мы готовы к этому, поэтому удалось избежать», — добавил он.

Ранее в этот день первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил журналистам, что украинские националисты наносят удары по местам размещения людей, эвакуированных из затопленных районов после подрыва Каховской ГЭС. Он уточнил, что в этих местах нет военнослужащих и не размещена военная техника.

В течение минувших суток ВСУ выпустили по затопленным районам левого берега Днепра порядка 70 снарядов. Обстрелу подверглись населенные пункты Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Каховка.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.