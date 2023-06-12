Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин посетил госпиталь имени Вишневского Минобороны и вручил награды участникам СВО
Спорт
Шахматисты Непомнящий и Карлсен сыграют на Кубке мира FIDE
Мир
В США предложили добавить к Совбезу ООН еще шесть государств без права вето
Общество
Кириенко сообщил об обстреле ВСУ мест эвакуации людей из затопленных зон
Армия
Российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР
Спорт
Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Общество
Военные ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС
Общество
Путин поздравил россиян с Днем России
Экономика
Транспортировку газа по «Турецкому потоку» возобновили после плановых работ
Мир
Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития
Общество
В России за сутки ликвидировали 82 лесных пожара
Сюжет:

ВСУ обстреляли точку эвакуации в Корсунке Херсонской области

0
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 12 июня, обстреляли точку эвакуации населения в Корсунке Херсонской области, которая больше всего пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Пять минут назад перекресток в Корсунке обстреляли», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Леонтьев уточнил, что никто не пострадал. «Избежали [жертв]. Мы готовы к этому, поэтому удалось избежать», — добавил он.

В воде плавающие: власти пытаются предупредить эпидемии из-за прорыва ГЭС
В Херсонской области принимают меры против распространения дизентерии, холеры и гепатита А

Ранее в этот день первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил журналистам, что украинские националисты наносят удары по местам размещения людей, эвакуированных из затопленных районов после подрыва Каховской ГЭС. Он уточнил, что в этих местах нет военнослужащих и не размещена военная техника.

В течение минувших суток ВСУ выпустили по затопленным районам левого берега Днепра порядка 70 снарядов. Обстрелу подверглись населенные пункты Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Каховка.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023