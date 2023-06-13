Велик заем, да дорог

За последние два года федеральные власти существенно расширили применение бюджетных кредитов для развития регионов. Активно раскручиваются механизмы «инфраструктурного меню» по предоставлению субъектам сравнительно дешевых и долгосрочных (до 15 лет) денег взаймы: бюджетные ссуды, облигации, средства фонда развития территорий.

Первый из этих инструментов оказался настолько востребованным, что в 2022 году лимит по нему был увеличен до триллиона рублей. Одновременно за последние годы несколько раз актуализировались и правила по реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.

В 2023 году правительство также запустило механизм казначейских займов на развитие инфраструктуры на 190 млрд рублей. Кредитных инструментов поддержки становится так много, что органы власти на местах могут выбрать более подходящие. Хотя на практике, естественно, все стремятся воспользоваться открывающимся окном возможностей по максимуму и применить сразу все доступные инструменты.

Бюджетные кредиты становятся одним из немногих вариативных механизмов, в рамках которых территории могут самостоятельно выбрать направления расходов. Такие займы оказываются особенно востребованы, с учетом того что они не учитываются при определении предельных параметров долговой нагрузки. К слову, гибкость такого механизма была усилена в 2022 году, когда в условиях санкций и роста цен регионам позволили пересматривать состав и содержание проектов, финансируемых за счет кредитных денег.

Тем не менее дешевизна подобных ресурсов в ряде случаев может оказаться иллюзорной. Напомним, эти средства — возвратные. Соответственно, проекты, на которые они направлены, должны генерировать прямые и косвенные эффекты в сумме хотя бы не меньшей, чем было затрачено бюджетных средств.

Однако более 85% общего объема денег, одобренного регионам по таким кредитам, направлено на развитие инженерной, коммунальной, дорожной, социальной инфраструктуры — то есть отраслей, эффект от которых создается преимущественно в смежных секторах. При этом большая часть проектов оказалась увязана с жилищным строительством, а не с развитием реального сектора экономики.

Как же формируются эффекты от жилищного строительства для консолидированных бюджетов регионов? Во-первых, за счет налога на прибыль, которую получат застройщики при реализации жилья (эффект по этому налогу самый большой). Во-вторых, за счет НДФЛ, который застройщики заплатят в период строительства, плюс небольшие суммы налога на доходы, генерируемые бизнесом в новых жилых микрорайонах. В-третьих, эффекты формируют небольшие, но стабильные и долгосрочные поступления от земельно-имущественных сборов.

На другой чаше весов оказываются расходы регионов на обслуживание долга и на эксплуатацию созданных объектов — инфраструктуры, субсидии на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан, которые будут жить в новых домах, налоговые вычеты при покупке квартир, за ипотечные платежи. Ряд субъектов дают еще и дополнительные преимущества застройщикам: например, игроки строительного рынка начали становиться резидентами ТОР, получают региональные налоговые льготы.

В результате баланс сходится далеко не всегда. И, что не менее важно, самые масштабные эффекты генерируются в первые два-четыре года (НДФЛ при строительстве, налог на прибыль), а отдавать кредит придется в течение 15 лет и, возможно, уже следующим региональным правительствам.

В текущей ситуации становится возможным резкое увеличение расходов регионов на обслуживание и возврат долга после 2025 года. Сохраняются и риски невозврата бюджетных вложений из-за причин, не зависящих от органов власти субъекта: изменения планов инвесторов, сроков строительства, доходов населения, а также удорожания стоимости возведения жилья.

Появляется новая задача — перейти к более взвешенной политике при дальнейшем предоставлении бюджетных кредитов регионам. А также сдвинуть приоритеты в пользу проектов с существенными эффектами. Например, в пользу инфраструктуры для реального сектора или проектов в сфере туризма, вслед за которыми будет создаваться значительное количество реальных рабочих мест (а значит, будет и платиться НДФЛ).

Кроме того, при предоставлении «длинных» кредитов из казны регионам важно учитывать и долгосрочные бюджетные прогнозы, которые у многих не обновлялись уже несколько лет и часто сформированы на срок меньше, чем длительность проектов, реализуемых при использовании средств «инфраструктурного меню».

Авторы — к.г.н., директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС и младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС

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