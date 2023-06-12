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Глава МИД Чехии заявил о необходимости ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии Липавский заявил, что обязан ослабить влияние России в Африке
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Фото: REUTERS/NTB/Hanna Johre
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что обязан ослабить влияние России в мире, и подчеркнул, что в этом плане очень важен африканский регион. Об этом он сказал в понедельник, 12 июня, на брифинге перед отлетом в пятидневную поездку в Анголу и Замбию.

«У меня есть обязанность и возможность работать над тем, чтобы слабело влияние России в мире, и именно африканский регион с этой точки зрения очень важен», — приводит его слова портал denikn.cz.

Кроме того, он указал на то, что Европа в последнее время «уснула» в своем внимании к Африке. По его словам, это произошло после начала спецоперации на Украине. Липавский добавил, что проекты Евросоюза (ЕС) предлагают африканским странам больше партнерства, чем российские.

В частности, в рамках поездки Липавский проведет переговоры с главами МИД Анголы и Замбии. Кроме того, запланированы совместные бизнес-семинары и встреча с молодыми ангольцами, ранее учившимися в чешских вузах.

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Ранее, 25 мая, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что проведение второго саммита Россия – Африка в июле в Санкт-Петербурге станет стратегическим выбором РФ по возвращению на континент. Кроме того, Богданов сообщил о планах по восстановлению работы российских посольств в разных странах континента.

23 мая председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов сообщил, что для перезапуска торговли со странами Африки необходимо развивать банковскую инфраструктуру. По его словам, у России в Африке пока нет ни одного банка и ни одного фонда, который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

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