SpaceX запустит на орбиту 120 спутников связи Starlink

SpaceX готовится к запуску более 120 мини-спутников. Аппараты пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Первая партия из 51 спутника отправится 12 июня на ракете-носителе Falcon 9, передает телеканал «Известия». Вторую партию отправят на орбиту 14 июня в количестве 72 штук. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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