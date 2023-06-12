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Мэр Донецка сообщил о ранении трех мирных жителей в ходе обстрела со стороны ВСУ

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Фото: t.me/kulemzin_donetsk
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Трое мирных жителя получили ранения на Привокзальной площади во время обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

«Дополнительная информация о пострадавших в результате обстрела Киевского района на площади Привокзальной. Ранены женщины 1963 и 1999 года рождения, а также мужчина 1975 года рождения», — уточнил он в своем Telegram-канале.

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В этот день при обстреле Донецка также погибла девушка.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) после перерыва в 4,5 часа третий раз с начала дня обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города.

Украинская сторона продолжает подвергать обстрелам территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и несколько населенных пунктов ЛНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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