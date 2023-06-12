Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

Лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов признан полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В субботу английский клуб в финале турнира со счетом 1:0 обыграл итальянский «Интер». На счету Родри победный гол, передает телеканал «Известия». Всего в турнире он провел 12 игр и записал на свой счет два мяча. Лучшим молодым игроком признали грузинского полузащитника итальянского «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

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