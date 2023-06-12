Дума Югры подтвердила смерть депутата Александра Колодича

Дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подтвердила смерть депутата Александра Колодича. Публикация на эту тему размещена в понедельник, 12 июня, на сайте регионального парламента.

Председатель думы Борис Хохряков и депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего. Они назвали Колодича выдающимся политиком и большим профессионалом с открытой душой.

«С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной думы Александра Васильевича Колодича. Его безвременный уход — тяжелая утрата. <…> Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека», — сказано в сообщении.

Тело Колодича нашли утром в понедельник в подвале его дома в Новой Москве. До этого между ним и рабочим на территории особняка вспыхнула ссора, подозреваемый набросился на 58-летнего депутата и забил его до смерти, а также ранил супругу убитого.

Сейчас подозреваемый задержан, а жена депутата госпитализирована. У 55-летней пострадавшей зафиксированы множественные ножевые ранения, она потеряла много крови, задеты сухожилия и сосуды в области рук. Помимо этого женщина получила ранение брюшной полости. Супруга Колодича находится на данный момент без сознания, ей переливают кровь и плазму, сообщали «Известия».