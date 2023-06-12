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В Красноярске мужчина с ножом напал на сотрудницу аэропорта в зале ожидания

В Красноярске мужчина с ножом напал на сотрудницу аэропорта, возбуждено уголовное дело
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Фото: МВД РФ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудницы аэропорта Красноярска после совершенного накануне нападения. Об этом 12 июня сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

По его данным, 11 июня в зале ожидания аэропорта мужчина подошел к сотруднице аэропорта и схватил ее рукой за шею. Напавший высказал в ее адрес угрозу расправой и попытался нанести ей удар в грудь ножом. Однако инспектор отдела досмотра аэропорта сумела оказать фигуранту сопротивление, в связи с чем ему не удалось завершить начатое.

Нападавшим оказался 64-летний житель города Игарки. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят необходимые следственные и процессуальные действия.

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4 июня в Мурманске вооруженный ножом мужчина напал на трех посетителей одного из развлекательных заведений. Пострадавшие с ранениями попали в больницу, об инциденте сообщил администратор.

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