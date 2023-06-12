В США предложили добавить к Совбезу ООН еще шесть государств без права вето

Администрация президента США Джо Байдена предлагает добавить к Совету Безопасности ООН еще шесть государств без предоставления им права вето. Об этом в понедельник, 12 июня, написала газета The Washington Post.

Как передает «Газета.Ru», инициатива направлена на эффективное решение вооруженных конфликтов наподобие украинского кризиса.

«Линда Томас-Гринфилд, представитель президента Байдена в Организации Объединенных Наций, консультируется с дипломатами из 193 государств — членов организации, чтобы узнать мнение о потенциальном расширении совета в преддверии ежегодной встречи мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью», — говорится в статье.

Ранее, 8 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что Совбез ООН нуждается в реформировании. Он заявил, что ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая объединяет страны, но без комплексной реформы государства не смогут справиться с вызовами.

22 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в обсуждении реформы Совбеза ООН необходим консенсус. Эта тема, по его словам, обсуждается уже не один год.

В конце декабря 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что возможность расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН всерьез рассматривается.

До этого, в сентябре, заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предрек провал попыткам США реформировать СБ ООН, если они попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза.

Совет Безопасности является одним из главных органов ООН. В него входят пять постоянных членов — Россия, Китай, США, Великобритания, Франция — и еще 10, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены Совбеза имеют право вето.