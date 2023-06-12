«Известия» показали особняк убитого депутата в Новой Москве

«Известия» показали кадры с домом, где в понедельник, 12 июня, был убит депутат из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александр Колодич.

На записи виден двухэтажный особняк, огороженный забором.

Тело Колодича нашли утром в подвале его дома. До этого между ним и рабочим на территории особняка вспыхнула ссора, агрессор набросился на 58-летнего депутата и забил его до смерти, а также ранил супругу убитого.

Сейчас подозреваемый задержан, а жена депутата госпитализирована. У 55-летней пострадавшей зафиксированы множественные ножевые ранения, она потеряла много крови, задеты сухожилия и сосуды в области рук. Помимо этого, женщина получила ранение брюшной полости. Супруга Колодича находится на данный момент без сознания, ей переливают кровь и плазму, сообщали «Известия».