Грузовик загорелся на МКАД

Грузовик загорелся в понедельник, 12 июня, на МКАД. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

«На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В настоящее время движение осуществляется по четырем полосам из пяти, добавили в столичном дептрансе.

Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших устанавливаются. По предварительным данным, водитель жив.

Ранее, 9 июня, в Москве на МКАД грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся. Информации о пострадавших нет. Движение в районе аварии было временно затруднено.