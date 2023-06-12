Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 12 июня, подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Отныне, согласно закону, праздник будет называться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. 9 мая при этом станет Днем Европы и будет рабочим днем.

29 мая украинский парламент поддержал законопроект президента страны, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. За него проголосовали 317 депутатов.

До этого, 8 мая, Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Киевские власти пояснили, что такое решение было принято с целью укрепления единства народов Европы. Тогда же Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых 9 мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым, добавил он.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, сказал, что данное решение Зеленского является предательством украинского народа. Он считает, что День Победы обязательно вернется на Украину в привычном формате, как только ее освободят от власти нацистов.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.