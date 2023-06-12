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«112»: депутата от ХМАО Александра Колодича нашли мертвым в Новой Москве

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Telegram-канал «112» в понедельник, 12 июня, сообщил об убийстве 58-летнего депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича. Трагедия произошла в Новой Москве.

Его тело нашли утром в подвале частного дома с признаками насильственной смерти.

«Также полицейские обнаружили 55-летнюю супругу убитого. Медики диагностировали у женщины множественные ножевые ранения. Она госпитализирована», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в доме депутата произошла ссора между Колодичем и рабочим, который набросился на депутата и забил до смерти. Кроме того, напавший ранил супругу убитого, ее успели спасти.

После случившегося рабочий проговорился своему брату об инциденте, а тот обратился в полицию. По имеющейся информации, правоохранители задержали подозреваемого.

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Позже стало известно о состоянии раненой жены убитого. У женщины зафиксированы множественные ножевые ранения, она потеряла много крови, задеты сухожилия и сосуды в области рук. Также у нее ранение брюшной полости. Супруга убитого находится без сознания, ей переливают кровь и плазму, сообщали «Известия».

8 июня стало известно об убийстве в Ставропольском крае, где 18-летний парень зарезал своего 23-летнего соседа. Причиной стало замечание насчет бесконтрольного выгула собаки. Трагедия произошла в поселке Горный.

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