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Путин указал на усилия Берлускони по развитию отношений России и НАТО

Путин: Берлускони был политиком мирового масштаба
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Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков
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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, инициатором развития отношений России и НАТО. Об этом заявил 12 июня президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, это был политик европейского, а можно сказать, и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного», — подчеркнул российский лидер во время интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин заявил, что считает экс-премьера Италии необычным политиком из-за его искренности, «говорил то, что думал». Президент РФ назвал смерть Берлускони большой утратой для всей мировой политики.

«Очень жаль. Я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони», — отметил Путин.

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Итальянский экс-премьер умер в миланской больнице Сан-Раффаэле в возрасте 86 лет. Путин уже также направил телеграмму с соболезнованиями.

Бывший премьер Италии боролся с лейкемией, которую диагностировали в начале апреля, проходил курс химиотерапии.

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года.

В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В политику Берлускони пришел в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.

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