Итальянская газета назвала вероятную причину смерти Берлускони

Причиной смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони стало ухудшение состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Об этом 12 июня пишет газета La Repubblica.

«Показатели Сильвио Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдает в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась», — говорится в публикации.

Также стали известны дата и место прощания с почившим. Как пишет газета Corriere della Sera, заупокойная месса пройдет в среду, 14 июня, в Миланском соборе. О времени сообщат позднее.

Итальянский экс-премьер умер 12 июня в миланской больнице Сан-Раффаэле в возрасте 86 лет. К больнице, где лежал политик, пришли десятки сограждан.

Соболезнования семье погибшего выразил президент Владимир Путин. По его словам, Берлускони «внес неоценимый личный вклад» в развитие партнерских связей между РФ и Италией.

В свою очередь российский дипломат, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в беседе с «Известиями» охарактеризовал бывшего премьер-министра Италии как яркого политика, уход которого из жизни является прискорбным фактом. По его словам, Берлускони всегда проявлял большое уважение по отношению к России.

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Политической деятельностью Берлускони начал заниматься в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.