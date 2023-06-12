Реклама
Прямой эфир
Спорт
Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Общество
Военные ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС
Общество
Путин поздравил россиян с Днем России
Экономика
Транспортировку газа по «Турецкому потоку» возобновили после плановых работ
Мир
Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития
Общество
В России за сутки ликвидировали 82 лесных пожара
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили около 70 снарядов по затопленным районам Херсонской области
Общество
В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после смерти четырех человек при пожаре
Мир
В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной
Общество
Пасечник заявил о получении ЛНР новой жизни в составе России
Мир
SIPRI сообщил о наращивании стратегического потенциала ядерными державами

Итальянская газета назвала вероятную причину смерти Берлускони

La Repubblica: причиной смерти Берлускони мог стать миеломоноцитарный лейкоз
0
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони стало ухудшение состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Об этом 12 июня пишет газета La Repubblica.

«Показатели Сильвио Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдает в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась», — говорится в публикации.

Также стали известны дата и место прощания с почившим. Как пишет газета Corriere della Sera, заупокойная месса пройдет в среду, 14 июня, в Миланском соборе. О времени сообщат позднее.

Итальянский экс-премьер умер 12 июня в миланской больнице Сан-Раффаэле в возрасте 86 лет. К больнице, где лежал политик, пришли десятки сограждан.

Соболезнования семье погибшего выразил президент Владимир Путин. По его словам, Берлускони «внес неоценимый личный вклад» в развитие партнерских связей между РФ и Италией.

В свою очередь российский дипломат, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в беседе с «Известиями» охарактеризовал бывшего премьер-министра Италии как яркого политика, уход которого из жизни является прискорбным фактом. По его словам, Берлускони всегда проявлял большое уважение по отношению к России.

«Берлускони — великий актер»
Режиссер Паоло Соррентино — о фильме «Лоро» про итальянского политика, впечатлениях от России и продолжении сериала «Молодой папа»

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Политической деятельностью Берлускони начал заниматься в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023