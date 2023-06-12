Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице на 87-м году жизни. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera в понедельник, 12 июня.

«Сильвио Берлускони скончался сегодня в 9:30 (10:30 мск. — Ред.) в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. <…> Похороны, вероятно, пройдут в церкви Сант-Амброджо», — отмечает издание.

В материале приводится комментарий по этому поводу действующего премьер-министра страны Джорджии Мелони.

«Он был храбрым бойцом», — сказала она.

В этот же день российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в беседе с «Известиями» назвал бывшего премьер-министра Италии ярким политиком, уход из жизни которого является прискорбным фактом. По его словам, Берлускони всегда проявлял большое уважение по отношению к России.

5 апреля Берлускони был внезапно госпитализирован и помещен в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем. В больнице у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию. 17 апреля он был переведен в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

18 апреля итальянские СМИ сообщили, что политик проходит курс химиотерапии. Как отметили специалисты, тип лейкоза у Берлускони неагрессивный и появляется у людей старше 70 лет.

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В политику Берлускони пришел в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.