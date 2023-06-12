Военные ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС

Военнослужащие группировки войск «Днепр» организовали доставку гуманитарной помощи в Новокаховский район Херсонской области, который пострадал после прорыва Каховской ГЭС. Об этом бойцы сообщили в понедельник, 12 июня.

Местным жителям привезли предметы первой необходимости, сухпайки и одежду.

Отмечается, что это не первая гуманитарная акция, которую проводят российские военные в Херсонской области. Как указали сами военнослужащие, Минобороны России никогда не бросает граждан и всегда готово прийти на помощь.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку, чтобы дать оценку работам по борьбе с последствиями наводнения в Херсонской области после прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

Тогда же администрация Новокаховского городского округа заявила о полном уходе воды с улиц Новой Каховки. При этом всё еще затоплены объекты туризма, которые расположены в прибрежной зоне. Вода продолжает спадать и в других пострадавших районах. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

Также врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям региона всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.