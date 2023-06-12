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Спасатели достали из пещеры упавшую с шестиметровой высоты туристку в Башкирии

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Фото: МЧС РФ
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В Башкортостане спасатели вызволили из пещеры туристку, которая сорвалась с шестиметровой высоты. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает МЧС России.

ЧП произошло внутри Киндерлинской пещеры в 2,5 км от входа.

«По счастливой случайности внутри пещеры находился сотрудник МЧС России, он и вызвал спасателей», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Спасательная операция длилась около семи часов. Девушке была оказана первая помощь, отмечает «Газета.Ru».

«При транспортировке пострадавшей девушки спасатели преодолевали вертикальные подъемы и спуски различной высоты. Также, чтобы беспрепятственно протащить ее на носилках, приходилось расширять узость проходов в пещере», — отмечено в публикации.

Туристка получила травмы головы и таза. В настоящее время девушка находится в больнице Стерлитамака.

Группа туристов, в числе которых была пострадавшая, не регистрировалась в МЧС России, спецоборудования у участников также не было.

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В Турции российский турист во время одиночного полета с парашютом упал на скалы. 1 мая спасатели его эвакуировали. Инцидент произошел неподалеку от крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Мужчина получил несколько переломов, он с трудом разговаривал.

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