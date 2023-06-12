Транспортировку газа по «Турецкому потоку» возобновили после плановых работ

Прокачка газа по «Турецкому потоку» возобновилась после завершения на газопроводе плановых работ. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила пресс-служба компании «Газпром».

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

«Турецкий поток» — это экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Он предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение создать газовый хаб на территории страны. За день до этого российский лидер Владимир Путин в поздравлении своего турецкого коллеги с переизбранием на пост президента заявил, что Москва придает большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба. Президент России отметил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

18 мая эксперты информационно-аналитического портала «ИнфоТЭК» выразили мнение, что газовый хаб в Турции будет способен пропускать в Европу 35,75 млрд куб. м газа лишь к 2027 году. В настоящий момент условная модель газового хаба выглядит так: по двум магистралям «Турецкого потока», проложенным по дну Черного моря, на территорию страны поступает газ из России (по одной нитке — для внутреннего рынка, по второй — для европейского).

Ранее, в ноябре 2020 года, Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. В декабре Эрдоган заявил, что Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ.