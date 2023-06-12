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Карта спецоперации на Украине 12 июня

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута.

Также в Минобороны отметили, что украинские боевики в течение прошедших суток продолжили попытки наступательных действий. Так, в районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки (ДНР) и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.

Потери противника превысили 120-ти украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины.

Конашенков добавил, что на донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка (ДНР).

Противник также понес потери на краснолиманском направлении. За сутки там было уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

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В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У», добавили в российском МО.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10905 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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