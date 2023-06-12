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Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Narendra Modi
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Страны «Большой двадцатки» (G20) должны увеличить инвестиции в цели устойчивого развития. К этому призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 12 июня, на открытии министерской встрече стран «группы двадцати» по вопросам развития.

Он указал на то, что устойчивое развитие является ключевым вопросом для стран глобального Юга. Моди напомнил, что эти страны наиболее серьезно пострадали от потрясений, вызванных пандемией коронавируса, а затем от кризиса с продовольствием, топливом и удобрениями, вызванным геополитической напряженностью.

По словам индийского премьер-министра, в современных условиях решения министров развития G20 имеют большое значение для всего человечества в целом.

«Я твердо верю, что мы несем коллективную ответственность за то, чтобы не допустить отставания от целей в области устойчивого развития. Мы должны обеспечить его, чтобы никто не был забыт», — заявил Моди, выступление которого транслировалось в YouTube новостным телеканалом Times Now.

Он отметил, что усилия стран в этой сфере должны быть всеобъемлющими, инклюзивными, справедливыми и устойчивыми.

«Мы должны увеличить инвестиции в достижение целей устойчивого развития», — сказал Моди, добавив, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин имеют решающее значение при решении данных задач.

Политик также сказал, что необходимо реформировать многосторонние финансовые учреждения, чтобы обеспечить доступность финансирования для нуждающихся.

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Ранее, 24 мая, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра отметил растущее влияние таких объединений, как G20 и БРИКС, которые, по его словам, становятся всё более важными по сравнению с «Группой семи». По мнению Виейры, в современных геополитических реалиях нельзя обсуждать важные мировые вопросы без учета мнения развивающихся стран, включая Индию, занимающую пост председателя в G20.

До этого, в начале мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи подтвердили нацеленность на усиление координации по выработке единых подходов в рамках взаимодействия на международных площадках, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), БРИКС, ООН и G20.

Председательство в G20 перешло к Индии от Индонезии 1 декабря прошлого года.

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