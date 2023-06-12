Лукашенко выразил уверенность в углублении сотрудничества Белоруссии и РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества Москвы и Минска. Об этом говорится в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России, направленном Лукашенко в понедельник, 12 июня.

«Убежден: отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться», — написано в поздравлении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Белоруссии.

Лукашенко также указал на то, что в настоящее время Российская Федерация твердо отстаивает свои национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляя позиции на международной арене.

Кроме этого, белорусский лидер пожелал Путину крепкого здоровья, успешной реализации всех планов и начинаний, а жителям России — мира и согласия.

Поздравительные послания от президента Белоруссии также были направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

С Днем России президента и премьер-министра страны также уже поздравил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Он отметил, что отношения между Туркменистаном и РФ основываются на прочных узах дружбы и добрососедства. По его словам, межгосударственный диалог двух стран успешно развивается по широкому спектру направлений.

Еще одна поздравительная телеграмма пришла от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По случаю Дня России он выразил поддержку и солидарность народу России, который, по его словам, «защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами».

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции также поздравили соотечественников с Днем России.

День России — праздник, символизирующий рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В этот день проводятся масштабные празднования, выступления, фестивали. Подчеркивается, что в 2023 году жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик впервые отметят знаменательную дату в составе РФ.