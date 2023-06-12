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В России за сутки ликвидировали 82 лесных пожара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В российских регионах за сутки удалось потушить 82 пожара на площади почти 10 тыс. гектаров, сообщила в понедельник, 12 июня, «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.06.2023 года в 28 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 9940 гектаров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Еще 92 пожара в 22 регионах РФ находятся в стадии ликвидации. К борьбе с огнем привлечены более 3,3 тыс.человек, 462 единицы техники и 40 воздушных судов. К авиационному мониторингу привлечено еще 101 летательное средство.

В шести субъектах введен режим ЧС, также в 55 регионах России действует особый противопожарный режим.

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Накануне крупный лесной пожар начался в Бурятии вблизи населенного пункта Таксимо. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор. Пламя распространилось по площади 200 га. На место происшествия прибыл глава республики Алексей Цыденов.

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