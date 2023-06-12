Опубликованы кадры удара по опорному пункту ВСУ с помощью дронов

На южнодонецком направлении Вооруженные силы РФ вскрыли позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли по ним удар с помощью дронов. Видео 12 июня опубликовало Минобороны России.

«В результате точного удара дронов опорный пункт с боевиками ВСУ был уничтожен», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удар по БМП Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества. В результате контрбатарейной борьбы артиллеристы армии России уничтожили гаубицу Д-30 противника, а также три позиции 120-миллиметровых минометов. Кроме того, был уничтожен автомобиль, подвозивший боеприпасы украинским военным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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