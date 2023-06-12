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В США сообщили о планах Трампа собрать $2 млн на гонку в день суда

Politico: Трамп планирует собрать $2 млн на президентскую гонку в день суда
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Бывший президент США Дональд Трамп планирует собрать на свою предвыборную кампанию $2 млн в тот день, когда он явится в суд во Флориде по делу о несанкционированном хранении секретных документов. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявило издание Politico.

По данным издания, сбор пожертвований пройдет 13 июня в принадлежащем Трампу гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси) через несколько часов после того, как ему официально предъявят обвинения.

Экс-президент планирует принять участие в сборе средств после выступления перед своими сторонниками по итогам суда. В материале отмечается, что такое мероприятие готовилось еще до того, как Трампу предъявили новые обвинения.

Politico сообщает, что сторонники президента, которые пожертвуют более $100 тыс., смогут посетить частный ужин при свечах. Такая информация указана в приглашении на мероприятие. Те, кто пожертвует меньшую сумму, смогут сфотографироваться с Трампом и посетить VIP-прием.

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Ранее в этот день представитель Дональда Трампа Лиз Харрингтон сообщила, что бывший президент выступит перед своими сторонниками после завершения заседания суда.

10 июня Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Накануне член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс заявил, что Республиканской партии США необходимо вступиться за Трампа и судить Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена. Конгрессмен также считает, что министерство юстиции превратилось в политическое орудие.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

В тот же день он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Ранее, 8 июня, власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал немыслимой ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

7 июня американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс выразил надежду, что министерство юстиции США не предъявит обвинения Трампу по делу о найденных в его резиденции секретных документах. По его словам, это вызовет раскол в стране.

26 апреля адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности в домах Трампа, Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.

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