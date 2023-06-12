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SIPRI: Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок

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Страны с ядерным статусом совершенствуют свои арсеналы, а число развернутых ядерных боеголовок растет на фоне конфликта на Украине. Соответствующие данные в понедельник, 12 июня, опубликовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По данным статистики SIPRI, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль в январе 2023 года всего имели 12 512 единиц ядерного оружия, из которых почти 10 тыс. (9576) размещались на складах потенциального пользования. По сравнению с январем 2022 года, в этом году на 86 единиц ядерного оружия больше, чем в прошлом. Примерно 2 тыс. боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности, большая часть из них принадлежит США и России, отмечают сотрудники института.

США и Россия на начало 2023 года являются лидерами по числу развернутых боеголовок. Суммарное количество ядерного оружия на две страны составляет около 90% от всего количества ядерного оружия в мире. Следующими после США и России идут Франция и Великобритания.

По оценкам SIPRI, размер ядерного арсенала Китая вырос с 350 до 410 боеголовок и будет продолжать увеличиваться. Также предполагается увеличение и модернизация ядерного арсенала в ряде стран, таких как Великобритания, Франция, Израиль, Индия и Пакистан.

Помимо этого, КНДР (Северная Корея) продолжает уделять особое внимание своей военной ядерной программе, отмечается в отчете исследователей. На данный момент в стране имеется около 30 боеголовок и собрано достаточно материалов для производства 50–70 единиц ядерного оружия.

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