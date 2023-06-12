Российские военные помогли семье из Шебекино вывезти из города животных и вещи

Российские военные помогли семье из Шебекино Белгородской области вывезти животных и вещи из дома, который пришлось оставить из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 12 июня рассказал житель города Алексей.

Как отметил Алексей, военные привезли его в Шебекино, чтобы он забрал из родительского дома собаку, кошек, а также необходимые и ценные вещи. Поскольку. Когда семья уезжала, они мало что успели забрать.

«Вывозили трех собак и двух кошек, что успели взять. Выезжали по ночи», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

В настоящее время семья снимает дом в Борисовском районе. После того, как Алексей собрал вещи, военные отвезли гражданских до безопасного места. Там беженцы из Шебекино переложили вещи в свою машину и поехали дальше.

По словам Алексея, они будут жить в съемном жилье до тех пор, пока ситуация в Шебекино «не утихомирится», если «вообще будет куда возвращаться».

Ранее, 10 июня, жители Шебекино рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали мирные районы города.

В этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, как в Шебекино работает бригада скорой помощи в условиях обстрелов со стороны ВСУ. Медики носят шлемы и спецодежду. При этом, несмотря на обстановку в городе, продолжается транспортировка необходимых препаратов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 июня сообщил, что три человека пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Также, по его словам, есть разрушения жилого фонда.

Жители Шебекинского округа Белгородской области 8 июня рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о жизни под обстрелами и о том, почему некоторые из них всё же остаются, несмотря на постоянные атаки со стороны киевского режима.

7 июня ВСУ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.