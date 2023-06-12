Ким Чен Ын в телеграмме ко Дню России заявил о поддержке и пожелал процветания и побед

КНДР поддерживает российский народ в стремлении защитить свой суверенитет в борьбе с империалистами. Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме по случаю Дня России, которую он направил в понедельник, 12 июня, российскому президенту Владимиру Путину.

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу», — говорится в поздравлении.



Северокорейский лидер отметил, что народ РФ будет и в дальнейшем прославлять историю победы, а справедливость всегда будет одерживать победу.

Также он подчеркнул дружеские отношения КНДР и РФ, которые стали «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. Ким Чен Ын сообщил о готовности еще больше укреплять добрососедские отношения и сотрудничество.



Лидер КНДР пожелал Путину крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе.

В тот же день президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также весь народ страны с Днем России.



Ранее в этот день космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в понедельник поздравили соотечественников с Днем России.

8 июня «Известия» рассказали, какие мероприятия пройдут в Москве в День России. В частности, праздничная программа запланирована на ВДНХ, в парке «Зарядье», музее-усадьбе «Кусково». Также жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Времена и эпохи».

9 июня в Роструде напомнили, что в связи с празднованием следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной. Выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

День России — праздник, символизирующий рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В этот день проводятся масштабные празднования, выступления, фестивали. Подчеркивается, что в 2023 году жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик впервые отметят знаменательную дату в составе РФ.