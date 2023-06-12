В ДНР заявили о подготовке ВСУ к удару под Угледаром и Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали группировки в районах Угледара и Авдеевки с целью дальнейшего удара на этих направлениях. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они (ВСУ. — Ред.) рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — пояснил он ТАСС.

Также Гагин уточнил, что все атаки противника купируются российской армией.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 июня рассказал о том, что ВС РФ поразили пункт управления противника в районе Орехова. Также были ликвидированы позиции ВСУ в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Также он сообщил, что ВС РФ отразили украинские атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. По его словам, уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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