В Англии случайно нашли останки пропавшего 56 лет назад мужчины

В английском Ноттингемшире случайно нашли останки мужчины, который пропал без вести 56 назад, сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что в конце апреля во время сельскохозяйственных работ в поле были обнаружены останки мужчины со следами насильственной смерти. Позднее установили, что это был Альфред Суинско, который исчез в начале 1967 года.

По информации издания, в день, когда Суинско пропал, он выпивал в баре в деревни Пинкстон вместе с двумя сыновьями. Вечером мужчина вышел в туалет и больше не вернулся.

Опознать мужчину удалось благодаря его внуку, 60-летнему Расселу Лоубриджу. Он увидел новость о найденных останках в поле, которое находится недалеко от бара, и опознал среди останков знакомые вещи.

«Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий», — рассказал он.

Детективы пытаются восстановить события той ночи, когда Суинско пропал без вести. По информации правоохранителей, мужчина был убит, а затем похоронен на сельскохозяйственных угодьях на глубине от четырех до шести футов.

Ранее, 31 мая, во Флориде удалось установить личность женщины, тело которой было найдено спрятанным в сундуке 53 года назад. Останки обнаружили 31 октября 1969 года в лесу неподалеку от города Сент-Питерсберг. Детективы неоднократно пытались определить личность убитой по образцам зубов и костей, однако безрезультатно. Помочь смог лишь расширенный анализ ДНК. Он показал, что жертвой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон, которой в момент смерти был 41 год.