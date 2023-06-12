Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдало надежд коллективного Запада. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила газета Global Times со ссылкой на экспертов.

Так, по словам профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И, спустя 15 месяцев боевых действий США и европейские государства ожидают от Киева успехов, которые подтвердили эффективность оказываемой помощи.

В свою очередь директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн отметил, что поставки оружия не изменят ситуацию до тех пор, пока Украина не повысит эффективность противовоздушной обороны.

Опрошенные специалисты сошлись во мнении, что западным странам необходимо прекратить раздувать пламя конфликта и поощрять боестолкновения. Они высоко оценили план Китая по мирному урегулированию, который в первую очередь направлен на то, чтобы вернуть Москву и Киев за стол переговоров.

В этот же день американский журналист Сеймур Херш заявил, что контрнаступление приведет к негативным последствиям не только для Киева, а также для НАТО и американского Белого дома.

9 июня Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он также добавил, что ему непонятно, каким образом Запад хочет добиться мира, продолжая отправлять оружие в зону конфликта.

В то же время российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.