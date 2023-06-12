В Китае мошенники за €39 тыс. пообещали организовать вечер с Месси

В Китае мошенники обещают организовать эксклюзивный вечер в компании с футболистом Лионелем Месси за €39 тыс. (около 300 тыс. юаней). Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.



Форвард прибыл в Пекин для участия в товарищеском матче сборных Аргентины и Австралии, который состоится в четверг. После приезда Месси в сети начали распространять подозрительные предложения. Мошенники обещают обеспечить проход на стадион за €650, места в первом ряду, а также индивидуальный VIP-пакет с автографом и возможностью сделать фотографию с футболистом.

Билеты на матч сборной Аргентины были проданы за кратчайший промежуток времени. В китайской полиции сообщили, что перекупщики продают билеты в интернете как минимум в три раза дороже изначальной стоимости. При этом для прохода на стадион необходимо предъявить не только билет, но и документ, удостоверяющий личность.

Ранее в этот день стало известно, что нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина на два часа из-за проблем с документами.



7 июня нападающий Лионель Месси подтвердил свой переход в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Он объяснил это решение тем, что хочет «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня он проиграл 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.